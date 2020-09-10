بـ"لوك تسعيناتي".. أوكا ينشر بوستر أغنيته الجديدة عبر إنستجرام

شارك مطرب المهرجانات "أوكا"، جمهوره بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك بالتزامن مع طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "اتدلع".

وظهر "أوكا" على بوستر الأغنية، الذي يُشبه بوستر شرائط الكاسيت، بمظهر مختلف أقرب إلى فترة التسعينيات، لاسيما وأن الألبوم يحمل اسم "1991"، كما ظهر بشارب قصير.

وأثار بوستر الأغنية، جدلًأ واسعًا فور طرحه عبر منصات "السوشيال ميديا"، إذ علق أحد المتابعين قائلًا: "البوستر بيقول في جمدان"، فيما قال آخر: "يا اوكا عاوزين نسمع الاغنية والله مش كده".

وكان مطرب المهرجانات أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا"، قد أعلن منتصف يوليو الماضي، انفصاله رسميا عن مطرب المهرجانات محمد الشهير بـ"أوكا"، بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا.

وطرح "أورتيجا" فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أعلن فيه خبر الانفصال، وأكد أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما.

يذكر أن الفنان الشعبي عمر كمال، قد انتهى الشهر الماضي، من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلطان الشن"، وذلك فى أول عمل غنائي لأورتيجا بعد إعلان انفصاله فنيا عن أوكا.

وروَّج كمال للأغنية عبر صفحته بانستجرام، وقال قريب أوي في مفاجأة هتعجبكو أوي مع أورتيجا على القناة الرسمية لـسلطان الشن – Sultan Elshan، انتظروا وخليكوا على استعداد".