ماجدة: "مستورة" سترني بعد وفاة زوجي.. وظروفي كانت على "قد الإيد"

"ظروف معيشية صعبة، على قد الإيد كانت لاتساعدني على شراء المتطلبات الأساسية للمنزل، خاصة بعد وفاة زوجي، منذ أكثر من 4 سنوات"، بهذه الكلمات بدأت "ماجدة أنور" البالغة من العمر 51 سنة، إحدى المستفيدات من قرض "مستورة" لدعم المرأة حديثها لـ"الوطن".

وتابعت: "كنت لا أملك سوى ماكينة خياطة، تدر علي دخلا بسيطا، حتى سمعت عن قرض مستورة، وتوجهت إلى البنك، لاستكمال الإجراءات والطلبات، مشيرة إلى أنها اخذت قرضا بـ 20 ألف جنيه، تسدد منهم 840 جنيها شهريا.

وأشارت إلى أن البنك اشترى لها ماكينتين بقيمة 20 ألف جنيه لبدء المشروع الذي أطلقت عليه "أتيليه بوسي"، وهو اسم ابنتها.

وأضافت ماجدة أن "مستورة" اسم على مسمى، وفعلا سترنا من الاحتياج، مشيرة إلى أن المشروع يدر عليهم مبلغا شهريا قد يصل إلى 9 آلاف جنيه، بخلاف أوقات المواسم مثل الأعياد، موجهة النصح للسيدات ذوات الظروف المعيشة الصعبة، بعمل دراسة جدوى للاستفادة بكل مليم.

المشروع عبارة عن مشغولات يدوية علب مناديل ومكياج

أما إيمان عبدالفتاح عبدالكريم، البالغة من العمر ما يقرب من 40 عاما، قالت إنها لجأت إلى قرض مستورة، لإنشاء مشروع صغير يعينها على أعباء الحياة، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن مشغولات يدوية "علب مناديل، وعلب للماكياج".

وأضافت عبدالفتاح لـ"الوطن" أن لديها طفلة تعاني شللا دماغيا، وابنة أخرى تبلغ من العمر 11 سنة، مؤكدة أن الظروف كانت قاسية عليها ولاتقوى على كشف ابنتها المتكرر، بخلاف المصروفات المعيشية.

وتابعت أنها لجأت سريعا إلى الانتهاء من إجراءات القرض التي تقدر قيمته بـ20 ألف جنيه، يسدد على 24 شهرا، قائلة: "كان فتحة خير عليا"، مشيرة إلى أنه يدر دخلا نحو 1700 جنيه شهريا، من خلال التسويق على صفحات التواصل الاجتماعي.

239 مليونا إجمالي المنصرف على قرض مستورة حتى 30 يوليو

من جانبه قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - العضو المنتدب للبنك، إن إجمالي المنصرف على قرض مستورة حتى 30 يوليو 2020، قدر بنحو 239 مليونا، و13 ألفا و100 جنيه، لـ13 ألف و693 حالة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.

وأضاف عشماوي لـ"الوطن"، أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتنوع لتناسب قدرات الفئات المستهدفة، حيث تتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية، مؤكدا على أن المشروعات التجارية احتلت الصدارة بتكلفة 122 مليون و524 ألف و700 جنيه مقدمة لـ 6910، يليها مشروعات الإنتاج الحيوانى بتكلفة 92 مليون و903 آلاف و400 لـ5077 شخصا. أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بـ 12 مليونا و264 ألف و600 مقدمة لـ1064، والمشروعات الصناعية تم تمويلها بنحو 7 ملايين و352 ألف لـ413 شخص، والمشروعات الخدمية بنحو 3 ملايين و968 ألف و400 لـ229.

وأضاف بنك ناصر الاجتماعي، أن من أهم أهدافه توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسر الفقيرة القادرة على العمل لطاقات منتجة عن طريق فروعه بجميع محافظات الجمهورية وأيضا لجان الزكاة التابعة للبنك، وامتدادا لدور البنك وتوجيهات رئيس الجمهورية أطلق البنك برنامج تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكينها، كى تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها الدعم.