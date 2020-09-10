تحرير 113 محضرا تموينيا في المنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، شن حملات تموينية خلال يوم واحد بمختلف مراكز ومدن محافظة المنوفية، أسفرت عن تحرير 113 محضرا تموينيا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "الجمال"، أنه من أبرز القضايا التي جرى ضبطها تحرير محضر ضد صاحب مخبز سياحي بناحية زاوية البقلى مركز الشهداء، لتجميعه دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعة بالسوق السوداء.

وجرى ضبط 11 جوال دقيق مدعم، وتجميع 12 أسطوانة غاز صغيرة وإدارة النشاط دون ترخيص.