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محافظ المنوفية يخفض قيمة التصالح على مخالفات البناء بنسبة 20%

عدد طلبات التصالح في المحافظة بلغ 142 ألف طلب حتى الآن

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إبراهيم الديهي
02:42 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارا بتخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، نظرا لكثافة الإقبال من أبناء محافظة المنوفية على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم.

وقال المحافظ "نهدف دائما للتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى، إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض"، مشيدا في الوقت نفسه بوعي أبناء محافظة المنوفية وحرصهم على الاستفادة من القانون.

يأتي ذلك في إطار حزمة إجراءات كان قد أتخذها محافظ المنوفية بهدف تحفيز  المواطنين من أبناء المحافظة على الاستفادة من قانون التصالح وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

والجدير بالذكر أن عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الأن.

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