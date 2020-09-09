رئيس جامعة المنوفية يُدلى بصوته في "إعادة الشيوخ"

أدلى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بصوته الانتخابي، فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر لجنته الإنتخابية الكائنة بمدينة أشمون.

وشدد "مبارك" على أهمية المشاركة ونزول المواطنين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للعدوى، متمنيا أن يتكاتف الجميع ويشارك في استكمال هذا الإستحقاق الدستوري الهام الذى يعبر عن الديمقراطية لاختيار من يمثل الشعب لتحقيق مطالبه من أجل استمرار التنمية التى تشهدها البلاد .