"صحة المنوفية" تناقش حل مشكلات وصعوبات تواجه الفريق الصحي

عقد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع مع المكتب الفني بالمديرية، أكد خلاله على ضرورة الاهتمام، بمتابعة حسن سير العمل بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

كما شدد على ضرورة حل المشاكل والصعوبات التي تواجه الفريق الصحي، وعمل قاعدة بيانات للمنشات الصحية بالمنوفية، والمتابعة اليومية لملف الأكسجين الطبى بالمستشفيات، وإعادة تدوير الرواكد والكهنة والاستغلال الأمثل لها، وتوفير بيئة عمل مثالية للفريق الطبى، للاستفادة الكاملة من كفاءات المنظومة الصحية، والتأكيد على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.