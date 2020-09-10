مجلس جامعة الإسكندرية يعقد أولى جلساته بالحرم الجامعي الجديد

عقدت جامعة الإسكندرية، أول مجلسًا لأعضاء مجلس الإدارة بالحرم الجامعى الجديد في "سموحة الجديدة" اليوم برئاسة الدكتور عصام الكردي، الذي امكد أن الموقع الجديد يعتبر امتداداً جديداً للجامعة في منطقة لوجيستية جديدة بالمحافظة، مُعلنًا الانتقال الجزئي لكليتي الحقوق والتجارة إلى الحرم الجديد، بهدف تخفيف التكدس الطلابى بمجمع العلوم الإنسانية وتهيئة مكان أفضل للطلاب يلبى الاحتياجات التعليمية المتطورة.

وأضاف أن مبانى الحرم الجامعي الجديد جرى تصميمه وفق طراز معماري وهندسي مميز يليق باسم جامعة الإسكندرية، ليستوعب 90 ألف طالب بهدف تقليل الكثافات الكبيرة في كليات الجامعة المختلفة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والتى تبلغ 200 ألف طالب بالجامعة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، وسوف تشمل المرحلة الثانية للحرم الجامعة الجديد إنشاءات لكليات التمريض والصيدلة وطب الأسنان، والكلية الطبية التكنولوجية، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الطبية الذي سيضم عيادات خارجية ومستشفى اليوم الواحد، لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة المحيطة.

ولفت رئيس الجامعة إلى تزويد المجمع الجديد بكافة المتطلبات التعليمية والخدمية والمكتبات المركزية وقاعات المؤتمرات المتطورة ليكون حرم جامعي متكامل، مؤكداً أن المجمع الجديد سيتضمن أيضًا إنشاء أكاديمية للمبدعين ومركزًا للإبتكار وريادة الأعمال وتبني الأفكار الخلاقة وساحة للنصب التذكاري ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي لتخفيف الضغط علي الشبكات القديمة.

وأضاف أن امتداد الجامعة الجديد بأبيس سوف يقلل من الإزدحام المروري في الإسكندرية ويخفف الضغط على منطقة الشاطبي، مؤكداً أن المجمع الجديد يعد امتدادًا لمنطقة سموحة ويسهل الوصول إليه من كافة الطرق بالإسكندرية.