جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا دوليًا عن"دور الجامعات في ترسيخ القيم"

أعلنت جامعة الإسكندرية عن تدشين مؤتمراً دوليًا عن دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم، الأح، 13 سبتمبر، عبر برنامج "zoom" بالإشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي، ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، تحت رئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

وستجري فعاليات المؤتمر بقاعة مجلس جامعة الإسكندرية ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار علماء الامة من السادة الوزراء ورؤ ساء الجامعات وكبار المتخصصين إضافة الى ما يقرب من 50 باحثًا من مصر والعالم الإسلامي، ويعقد المؤتمر في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة (الحادية عشر صباحا بتوقيت جرينتش).

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد أزمة كورونا، وكذلك تعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم وترسيخها من خلال البرامج والأنشطة، وإبراز القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي وسبل تمكين الجامعات من تطبيقها في واقع الحياة.