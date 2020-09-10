فيديو.. "كحة ماكرون" تثير مخاوف الفرنسيين حول الموجة الثانية لكورونا

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذعر لدى الفرنسيين بعد دخوله في نوبة سعال، أثناء ألقاء خطاب في إحدى الكليات المهنية أمام عدد من الطالبة، حيث انتابت الرئيس نوبة سعال وقام بخلع الكمامة، وطلب كوبا من الماء وكمامة جديدة، مما زاد المخاوف حول الموجة الثانية من فيروس كورونا خاصة مع ارتفاع الإصابات.

وفي الوقت الحالي يخضع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، للحجر الصحي بعد مخالطته مؤخراً شخصا ثبتت إصابتُه بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه سوف يطبق القواعد التي قررتها الحكومة و"سيخضع للاختبار على الفور"، وفقا لما نشره موقع "يورونيوز".

تعتبر فرنسا على أبواب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث سجلت أمس، ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء، وصلت إلى 8577 إصابة، وكانت وصلت معدلات الإصابات الجديدة لمستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وتبلغ أكثر من 7 آلاف حالة في اليوم بالمتوسط خلال الأيام السبعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 344 ألفًا و101 شخص.