"المتحولون".. عرض مسرحي جديد لـ"مسرح مصر" غدا

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "المتحولون".

وتدور أحداث مسرحية "المتحولون"، في اطار كوميدي حول بعض الأشخاص الذين يقعوا ضحية لشخص يقوم بسرقة أعضاء المرضي من أحد المستشفيات بطريقة ساذجة، مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

في سياق آخر، انطلق الشهر الماضي، العرض المسرحي الجديد "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع وأوس أوس والتي تعرض على مسرح جراند نايل تاور، وجاءت المسرحية من فصلين في إطار جديد يقدم المسرح الكوميدي بشكل مختلف.

ويشارك في المسرحية سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.