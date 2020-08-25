9 عروض بينها 2 من مصر في مسابقة "مسرح الحظر" بالمهرجان التجريبي

انتهت لجنة اختيار عروض مسابقة "مسرح الحظر "من أعمالها، مستقرة على اختيار تسعة عروض من بين 54 عملا تقدم صناعها للمسابقة من كافة دول العالم للمشاركة ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المقرر انطلاق فعالياته 1 سبتمبر 2020.

كانت اللجنة قد تشكلت من د.أسماء يحي الطاهر عبدالله، المخرج تامر كرم، الناقدة ليليت فهمي، الفنانين نورا أمين وصفوت الغندور، انتهت إلى اختيار عملين مصريين هما "بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر، و"في انتظار الشروق" للمخرج محمد الطايع.

ومن العروض العالمية اختيرت أعمال:

- AntigoneNOW

إخراج Margaret Laurena Kemp and Sinead Rushe

United States "( The United Kingdom, Japan, China, Sigapore"

- Forced Memories

إخراج Emmanouela Vogiatzaki Krukowski

Greece, Canada, Argentina, Sweden, UK, and France

- ROTAS 2020

Brazil, Switzerland,

France, Germany, Spain, Egypt, India

- Liv Die X Vukallective

إخراج Mark Antony Dobson

South Africa

- Mundo Novo [New World]

إخراج Carlos J. Pessoa

United Kingdom

What You WillP

Project Curation –

إخراج Ben Crystal

Canada, Czech Republic, India, Japan, Netherlands, United Kingdom, United States

يذكر أن مسابقة "مسرح الحظر" تقوم على فلسفة علي تقديم الأعمال التي حاولت تقديم حلول إبداعية في مواجهة تحدي إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي اجتاحت العالم بسبب إنتشار وباء كورونا.