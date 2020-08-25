9 عروض بينها 2 من مصر في مسابقة "مسرح الحظر" بالمهرجان التجريبي
كتب:
حاتم سعيد حسن
09:24 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مهرجان المسرح التجريبي
انتهت لجنة اختيار عروض مسابقة "مسرح الحظر "من أعمالها، مستقرة على اختيار تسعة عروض من بين 54 عملا تقدم صناعها للمسابقة من كافة دول العالم للمشاركة ضمن فعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المقرر انطلاق فعالياته 1 سبتمبر 2020.
كانت اللجنة قد تشكلت من د.أسماء يحي الطاهر عبدالله، المخرج تامر كرم، الناقدة ليليت فهمي، الفنانين نورا أمين وصفوت الغندور، انتهت إلى اختيار عملين مصريين هما "بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر، و"في انتظار الشروق" للمخرج محمد الطايع.
ومن العروض العالمية اختيرت أعمال:
- AntigoneNOW
إخراج Margaret Laurena Kemp and Sinead Rushe
United States "( The United Kingdom, Japan, China, Sigapore"
- Forced Memories
إخراج Emmanouela Vogiatzaki Krukowski
Greece, Canada, Argentina, Sweden, UK, and France
- ROTAS 2020
Brazil, Switzerland,
France, Germany, Spain, Egypt, India
- Liv Die X Vukallective
إخراج Mark Antony Dobson
South Africa
- Mundo Novo [New World]
إخراج Carlos J. Pessoa
United Kingdom
What You WillP
Project Curation –
إخراج Ben Crystal
Canada, Czech Republic, India, Japan, Netherlands, United Kingdom, United States
يذكر أن مسابقة "مسرح الحظر" تقوم على فلسفة علي تقديم الأعمال التي حاولت تقديم حلول إبداعية في مواجهة تحدي إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي اجتاحت العالم بسبب إنتشار وباء كورونا.