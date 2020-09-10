السعودية تعقد اجتماعا لمقدمي خدمات الفندقة استعدادا لموسم العمرة

تستعد وزارة الحج السعودية يوم الأحد المقبل "الملتقى الافتراضى الأول لإثراء تجربة المعتمر "(خدمات الفندقة والضيافة)، وذلك إسهامًا فى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، باستضافة 30 مليون معتمر سنويًا من مختلف دول العالم.

وقالت الوزارة إن المؤتمر سيحضره شركات العمرة السعودية ومنصات التسويق الإلكترونية لوكلاء السفر عبر الإنترنت، إضافة الى أهم مقدمي خدمة الضيافة والفندقة، بهدف تمكينهم من تسويق خدماتهم.

عبدالعال: موسم العمرة قد يبدأ يناير المقبل

وقال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات ووكلاء السياحة السابق إنه على الرغم من قيام الجهات السعودية باتخاذ بعض الخطوات الإعدادية لتنظيم موسم العمرة لهذا العام، فإن كل المؤشرات والمعلومات القادمة من المملكة العربية السعودية تؤكد أن موسم العمرة لن يبدأ قبل شهر يناير المقبل، في ضوء تفشي فيروس كورونا، وعدم التوصل لعقار اوعلاج شاف له حتى الآن.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أن السعودية تضع صحة المعتمرين والمواطنين فوق أي اعتبار لذا فإنها لن تبدأ في استقبال المعتمرين إلا بعد التأكد من السيطرة على كورونا.

الشركات المصرية جاهزة لتنظيم الرحلات فى أى وقت

من جانبه، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة: "إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة هذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج"، موضحًا أنه قد يجرى منح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم.

وأشار الغمري إلى أن الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بهذا الفيروس.

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وظهور موجة ثانية منه، وعدم وجود علاج أو مصل له حتى الآن، ينبئ بأن العام الحالي لن يشهد عودة رحلات العمرة للموسم الجديد بشكلها المعتاد كما كان في السنوات الماضية، ما يعني أن شكل تنظيم المناسك سيتغير من حيث الأعداد ونوعية الفنادق المقرر أن يقيم بها المعتمرون.