تفاصيل حفل حنان ماضي بدار الأوبرا المصرية وأسعار التذاكر

تستعد الفنانة حنان ماضي، لإحياء حفل موسيقي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في الزمالك، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الـ8:30 مساء.

وتقدم الفنانة حنان ماضي في الحفل، الذي تم تحديد موعده بعد إعادة فتح الدولة لدور السينما والمسارح مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، باقة متنوعة من أغانيها المميزة التي اشتهرت بها.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحدة فقط بسعر 110 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر حفلات دار الأوبرا المصرية، أو من خلال شباك التذاكر الخاص بها.

جدير بالذكر أنه من أشهر أغاني الفنانة حنان ماضي "عصفور المطر، ليلة عشق، إحساس، شباك قديم"، ثم توقفت الفنانة عن إصدار ألبومات خاصة بها واتجهت إلى غناء تترات المسلسلات.