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محمود مسلم

ضبط 8 كيلو من مخدر القات قبل تهريبها عبر ميناء القاهرة الجوى

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الوطن
11:10 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة وتشديد الرقابة على كافة منافذ البلاد..فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط (8,500 كيلو جرام من نبات القات المخدر) مخبأة داخل أمتعة وملابس (أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية") قبل دخوهما للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

 بمواجهتهما إعترفا بجلبهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما داخل البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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