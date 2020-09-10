ضبط 8 كيلو من مخدر القات قبل تهريبها عبر ميناء القاهرة الجوى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة وتشديد الرقابة على كافة منافذ البلاد..فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط (8,500 كيلو جرام من نبات القات المخدر) مخبأة داخل أمتعة وملابس (أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية") قبل دخوهما للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى.

بمواجهتهما إعترفا بجلبهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما داخل البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.