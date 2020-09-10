محافظ أسيوط: الانتهاء من رصف ميدان حديقة الفردوس وامتداد كورنيش النيل

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة انتهت من رصف ميدان حديقة الفردوس بمنطقة الحمراء وإمتداد كورنيش النيل بنطاق حي شرق، ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين مشيرًا إلى استمرار أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة بشوارع وميادين المحافظة بواسطة معدات وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وبالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال الرصف من ضمن الأولويات التي تقوم المحافظة بتنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية لافتًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم لهذه المشروعات التنموية التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الاساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية بها.

وقال أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم الانتهاء من رصف ميدان حديقة الفردوس وامتداد كورنيش النيل بدءًا من ميدان الحرب والسلام مرورًا بشارع الثورة الذي يعد من أهم الشوارع الحيوية بمدينة أسيوط وامتداد كورنيش النيل وأمام مديرية الأمن والمرسى السياحي وصولًا لميدان حديقة الفردوس فضلًا عن تركيب بلدورات للرصيف بناءاً على الخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين ضمن الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الحالي.