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محمود مسلم

ضبط 12 طربة حشيش مع نجار وميكانيكي

كتب:

الوطن
11:14 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - سلاح نارى) بحوزة شخصين ( نجار ، ميكانيكى – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس) حال إستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) بدائرة المركز، وبمواجهتها إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما ، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما.

 

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