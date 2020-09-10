ضبط 12 طربة حشيش مع نجار وميكانيكي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش - سلاح نارى) بحوزة شخصين ( نجار ، ميكانيكى – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس) حال إستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) بدائرة المركز، وبمواجهتها إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما ، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما.