ضبط طن تمور و 100 كيلو جرام عسل تمور مجهولة المصدر بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (1,141 طن تمور مختلفة الأنواع - 96 كيلو جرام عسل تمر - وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ) داخل مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وإعادة تعبئتها داخل عبوات عقب تدوين تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مخالف لتاريخ الإنتاج الأصلى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم ضبط ( المسئول عن المخزن - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.