كامل الوزير: الرئيس أمر باستبدال كل المعديات بكباري خرسانية

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر ببناء كباري على المجاري المائية المُستخدم فيها المعديات لعبور المواطنين، التي تعرض حياتهم للخطر.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، إن الرئيس أمر بإلغاء كل المعديات البدائية، بعد حادث معدية دمشلي الأخير، لافتًا إلى أنه ذهب لاستئذان الرئيس ورد عليه قائلًا: "أنت جاي تستأذني.. أنت مستنى إيه".

وأضاف "الوزير"، أنه تم حصر 23 قرية على الرياح التوفيقي، عدد سكانها أكثر من 10 آلاف فرد، وتستخدم المعديات ولديها 8 كباري خرسانية فقط، وسيتم يتم إحلال مكان المعديات كباري خرسانية، وتم التواصل مع كل المحافظين على مستوى الجمهورية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه تلقى طلبات عديدة من مختلف المحافظات، لعمل معديات تخدم قرى عدد سكانها أكثر من 10 آلاف فرد، وتم حصر المبالغ المالية اللازمة لتطوير ذلك، "التكلفة كانت 10 مليارات جنيه".