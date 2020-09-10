ضمن الحملات التموينية .. ضبط 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بالسوق السوادء
كتب:
الوطن
11:26 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
جانب من المضبوطات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عدد 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة) بحوزة (مسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية