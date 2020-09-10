الأموال العامة تنجح في ضبط 5 مليون جنيه في تحويلات غير مشروعة في 24ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا (تزوير أوراق رسمية وإستخدامها– تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال- غسل أموال) مُتهم فيها عدد (7) أشخاص.. ضبط فيها مستندياً ( أكثر من 5,5 مليون جنيه- 900 ألف ريال سعودى- 250 ألف دولار أمريكى- 10 آلاف يورو)