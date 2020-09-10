"الصحة العالمية" توصي باستمرار الدراسة في ظل كورونا

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، إنها توصي بضرورة استمرار العملية التعليمية مع الأخذ العين الاعتبار سلامة وصحة الطلاب والمدرسين والأسر.

وأشادت "القصير" خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان بالإجراءات الوقائية لعودة المدارس، بتجربة مصر في إدخال منظومة التعليم عن بعد، واصفة بأنها سبقت العديد من الدول في هذا الأمر.

ونصحت "القصير" بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقاية والقواعد الذهبية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان من حيث التباعد والأكل الصحي والتهوية الجيدة للفصول بإضافة إلى توفير الدعم النفسي للأطفال.

وأكدت "القصير" دعم المنظمة للمبادرات الرئاسية الصحية في مصر، وخاصة 100 مليون صحة، لما لها من دور بارز في تحقيق أهداف التنمية 2030.

"الصحة" تعلن 10 قواعد للوقاية من كورونا داخل المدارس

عرضت وزارة الصحة والسكان، عرضا توضيحية بعنوان "10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس"، وذلك من خلال عرض توضيحي على خلفية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة المدارس، بحضور وزيري الصحة والسكان، وجاءت القواعد العشرة الذهبية كالتالي:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

2- يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

3- رحب بزملائك من بعيد، لا المصافحة أو التقبيل.

4- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.

5- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

6- احرص على استخدام الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

7- اترك مسافة بينك وبين آخرين.

8- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

9- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.

10- التهوية الطبيعية للفصول هي أفضل دائما.