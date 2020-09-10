ممثل "يونيسف" يشيد بجهود مصر لعودة المدارس في ظل أزمة كورونا

أكد جيم هوبنز منسق منظمة اليونسيف أن جائحة كورونا تمثل تحدي عالمي غير مسبوق ليس للمنظومة الصحية ولكن لتعليم الأطفال والشباب وحمايتهم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمشاركة وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة أن عدم ذهاب الأطفال للمدارس يتسبب في مشاكل للأسر وأولياء الأمور وقدرتهم على كسب العيش والعمل.

وأكد ممثل اليونسيف أن المنظمة ومنظمة الصحة العالمية ملتزمين بدعم الحكومة ووزارة الصحة لتنفيذ قرارات عودة الدراسة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح ان اليونيسيف ملتزمة ببذل جهودها لزيادة خدمات الصحة والدعم النفسي والاجتماعي المقدم للاطفال ودعم جهود الوزارة لاستمرار العملية التعليمية ودعم الوزارة لضمان تشجيع الاطفال في الفئات الاولى بالرعاية.

وأشاد ممثل منظمة اليونسيف بجهود مصر لاستمرارية التعليم عن طريق طرح خيارات التعلم عن بعد وتدشين منصات التعلم عبر الانترنت.

وتابع: "ملتزمون على مساعدة مصر على التعافي وحينما تفتح المدارس ابوابها يتعين علينا ان نتاكد من حصول كل طفل على حقه في الدراسة والتعليم وأن تتاج لكل طفل امكانية الحصول على المعلومات واتمنى كل التوفيق".