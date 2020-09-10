السكة الحديد تجتمع بالكمسارية لمطالبتهم بـ"ضبط النفس" مع الركاب

شهدت هيئة السكة الحديد، في الآونة الأخيرة، قيام العديد من الكمسارية بالتجاوز في حق ركاب القطارات، وكانت واقعة قطار الإسكندرية/الأقصر، العام الماضي، من أسوء وقائع الكمسرية، حيث ترجع الواقعة إلى قيام الكمسري بالمرور على ركاب قطار رقم 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، وأثناء مروره التقي بشابين داخل عربة رقم 4 بالقطار وطلب منهما تذكرة ركوب القطار، فأجاباه بأنهما لا يمتلكانها، ليصر الكمسري على أن يقوما بتسديد غرامة أو النزول من القطار أثناء سيره، فما كان من الشابين في نهاية الأمر إلا الرضوخ لطلب الكمسري والنزول من القطار أثناء سيره، مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر ببتر قدمه، وتم حبس الكمسري 3 سنوات.

وقدمت اليوم وزارة النقل، اعتذاراً رسميا لأحد ركاب قطار رقم 984 المنصورة/القاهرة، بعد قيام كمسارية القطار في التجاوز في حق الراكب، ليواصل الكمسارية تجاوزاتهم في حق الركاب دون رادع.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن عقد إجتماعا عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مع الكمسرية، لمطالبتهم جميعا بضبط النفس أثناء التعامل مع الركاب، وأنه في حال تجاوز الراكب يتم التعامل معه بالقانون، مشيراً إلى أنه سيتم تحذير جموع الكمسارية بعدم التجاوز وفي حال التجاوز سيكون الفصل من العمل نهائياً.

وقال المصدر، للوطن، إن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على احترام الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وأن التعامل معهم في إطار القانون، موضحاً أن الجميع يعمل هنا لخدمة المواطن المصري.

وأضاف المصدر، بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة البنية التحتية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، لافتاً إلى أنه لا يمكن السماح لخروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية للتشغيل.