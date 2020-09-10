"مكافحة المخدرات": نسبة التعاطي بالمدن الجامعية لا تتعدى النصف بالمئة

قال الدكتور عمروعثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، "إن الجامعات التى تشترط إجراء تحاليل المخدرات يبلغ عددها نحو 7 جامعات، وذلك للتأكد من سلبية طلاب المدن الجامعية من التعاطى"، لافتًا إلى أن نسبة التعاطى بالمدن الجامعية ضعيفة جدا لا تصل إلى نحو نصف بالمائة.

الانتهاء من نتائج المسح الشامل.. ورفعها للقيادة السياسية لاعتمادها

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أنه تم الإنتهاء من كل نتائج المسح الشامل، قائلا: "وضعنا البرنامج نصب أعيننا فى الخطة التى يتم تجهيزها، والتي تم اعتمادها مجلس إدارة الصندوق، مشيرًا إلى أنه تم رفعها للقيادة السياسية لاعتمادها، بعد مراجعتها مع وزارة الصحة والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية، ومراجعتها بشكل علمى.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى لمركز مطروح، والخاصة بسحب المخدر من الجسم، حيث يتضمن 130 سرير، كما تم انشاء مركز بالبحر الأحمر، ومركز تأهيل ببورفؤاد، مشيرًا إلى أن هذه المراكز لم يتم افتتاحها بشكل رسمى، وفى انتظار افتتاح القيادة السياسية لهما.

وأعلن أن عدد المراكز وصل حتى الآن إلى نحو 25 مركز متخصص لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، بخلاف مركز جديد تم الإنتهاء منه بكلية الطب جامعة الفيوم.

تجهيز مركز جديد بمستويات عالمية بإمبابة بتكلفة 155 مليون جنيه

وأكد عثمان أن هناك مركزًا جديدًا بتكلفة 155 مليون جنيها بالشراكة مع وزارة الصحة يتم تجهيزه على بمستويات ومعايير دولية بمنطقة إمبابة، والذى يعد من المراكز العالمية، حيث تصل سعته إلى 130 سريرًا، مشيرًا إلى أن منطقة امبابة من المناطق التى تعانى من مشاكل المخدرات.