شذوذ وتحرش.. فضائح المدربين من عنتيل المحلة وصولا لجريمة الاسكواش

واقعة جديدة تنضم لفضائح الأندية، وذلك بعدما قام مدرب اسكواش بهتك عرض 3 فتيات، حيث أحال النائب العام المدرب إلى محكمة الجنايات، بعدما هتك عرض الفتيات بالقوة والتهديد، بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن من العمر سوى 18 عامًا.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، أمس، إنها تلقت كتابًا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت أحد بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبزر الوقائع الجنسية التي وقعت داخل الأندية الرياضية:

مدرب الحراس وممارسة الشذوذ

في عام 2017، أحيل مدرب حراس لأحد أندية الدوري، للمحاكمة بتهمة ممارسة الفجور، لممارسته الشذوذ مع أكثر من 200 من الشباب الراغبين بالالتحاق بالنادي الذي يعمل به، كونه مسؤولًا عن تدريب واختيار اللاعبين وتأهيلهم، وذلك بعد مواجهة المتهم واعترافه بارتكابه جريمته وغيرها من الوقائع المخلة بالآداب.

وبفحص جهاز المحمول الخاص به تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات الجنسية الشاذة مع بعض الأشبال الراغبين في الالتحاق بالنادي، ثم يراودهم عن أنفسهم ويعدهم بتسهيل إلحاقهم بالفرق الرياضية.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، بحبسه لمده عامين.

مدرب الكاراتيه وتصوير السيدات

القصة الأشهر إعلاميًا في 2014، هي قضية "مدرب الكاراتيه" في المحلة، حيث قام المدرب بممارسة الرذيلة مع 25 سيدة داخل إحدى الصالات المؤجرة بنادي بلدية المحلة، وتصوير نساء في وضع مخل دون علمهن ونشرها في المجتمع، ثم يقوم بحفظ الفيلم على جهاز اللاب توب الخاص به.

وقررت محكمة جنح أول محافظة المحلة بمحافظة الغربية، في يونيو 2014، حبس المتهم عبد الفتاح الصعيدي صاحب قضية الفضيحة الجنسية والمعروف إعلاميا بـ«مدرب الكاراتيه» لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.

العقوبة القانونية على هتك عرض أو التحرش

وجاء في مواد القانون، أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وتضمن الباب الرابع من القانون بدءً من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، وذكر أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من الجزء السابق، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.