رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية وورشة تدوير المخلفات

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال وإحلال وتجديد وافتتاح مسجد المدينة الجامعية بنين بكفر سعد. وشملت الجولة تفقد عملية التجديدات وأعمال طلاء الحوائط وفرش أرضيات المسجد بالموكيت على مساحة 160 مترا.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد مشرف المدينة الجامعية بكفر سعد، ورفعت نان الأمين المساعد للشؤون الإدارية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال إحلال وتجديد ورشة إعادة تدوير مخلفات وبواقي وكسر الأخشاب، والتي نقلت من مركز الخدمة والأنشطة الطلابية إلى المدن الجامعية لإعادة صيانتها وتشغيلها.