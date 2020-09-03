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جامعة بنها تحافظ على ترتيبها في تصنيف التايمز العالمي

كتب:

حسن صالح
09:42 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
تصنيف التايمز الخاص بجامعة بنها

تصنيف التايمز الخاص بجامعة بنها

احتلت جامعة بنها الترتيب 801_1000 عالميا ضمن 1527 جامعة، متصدرة الفئة الرابعة بين 21 جامعة مصرية وفق تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي 2021، وقد مثلت تلك الجامعات 93 دولة حول العالم، وذلك بحسب الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن وفق تصنيف هذا الإصدار احتفظت الجامعة بمكانتها الدولية التي احتلتها في إصدار 2020، مع تحسن أدائها في محور الاستشهادات المرجعية والتدريس وكذلك النظرة الدولية عن العام السابق.

وأضاف الجيزاوي أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ونتيجة للشهرة الكبيرة التي يحظى بها هذا التصنيف عالميا، فإن عدد الجامعات التي يجري تصنيفها حول العالم يزداد سنويا باستمرار حيث وصل عام 2019 إلى 1258 جامعة وفي عام 2020 بلغ 1397 جامعة في حين وصل هذا العام الى 1527 جامعة تشمل 93 دولة.

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