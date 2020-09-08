بروتوكول لميكنة متحصلات الطلبة والعاملين بين جامعة بنها والبنك الأهلي

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون جديد بهدف ميكنة متحصلات الطلبة والعاملين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، ووزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة تنمية الموارد لمستشفيات جامعة بنها الدكتور عادل عدوي، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسين المغربي، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة راندا مصطفي، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ناصر الجيزاوي، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي يحيي أبو الفتوح، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، ومنسق لجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد يوسف، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري

وقال "عكاشة" إن البروتوكول الجديد يأتي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري وجامعة بنها، لتطوير الجامعة ومستشفياتها، بإجمالي مساهمات وصلت إلى مبلغ 73.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتيح توسيع مفهوم الشمول المالي الذي يعد إحدى استراتيجيات البنك المركزي، كما يخدم خطط الدولة في التحول بشكل كبير إلى مجتمع أقل اعتمادا علي النقد.

وأشار عكاشة إلى أن التعاون المستمر مع جامعة بنها يُعد أحد مجالات المساهمة المجتمعية للبنك في القطاع الصحي والتي وصلت إلي 3 مليارات جنيه من إجمالي مساهمات تجاوزت 8 مليارات جنيه في مختلف المجالات الصحية والتعليمية ومكافحة الفقر ودعم المرأة المعيلة.

وأعرب رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، عن سعادته بالتعاون المستمر بين البنك والجامعة، مضيفًا أن البروتوكول الجديد يتيح مزيد من التيسير علي الطلاب والفريق الطبي والعاملين بالجامعة في سداد احتياجاتهم إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد المبذول في هذا الشأن.

وأكد السعيد أن جامعة بنها ترحب دائما بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدني لدعم الجامعة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية موارد الجامعة وخدمات مستشفيات بنها الجامعية التي لا تخدم محافظة القليوبية فقط، بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

ووجهت الدكتور رندا مصطفى الشكر للبنك الأهلي علي الدعم الذي يقدمه للجامعة لتقوم بآداء رسالتها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية مشيرا إلى أن البنك قدم للجامعة من خلال المشاركة المجتمعية وحدة لتصنيع الكمامات، جرى افتتاحها اليوم ويتيح للجامعة من خلالها إنتاج الآلاف من الكمامات لخدمة العاملين والمجتمع المحيط.

كما أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يهدف من توقيع بروتوكول ميكنة متحصلات الطلاب والعاملين ونشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب بأهمية تعاملهم مع بنك في مختلف متطلبات حياتهم اليومية وسداد مستحقات ومصروفات الجامعة وهو الدور الذي يحرص البنك علي القيام به خاصة تجاه الأجيال الجديدة من العملاء ليصبح التعاون بين البنك والجامعة منظومة متكاملة الخدمات المصرفية والمجتمعية .

وأضافت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك سبق له القيام بتطوير شامل لمستشفيات الجامعة إضافة إلى تجهيز معمل مهارات إكلينيكي مركزي يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع شراء جهاز رنين مغناطيسي لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ وعدد 10 أجهزة تنفس صناعي لاستكمال وحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة بما أتاح استفادة الآلاف الحالات من استخدام جهاز الرنين وإنقاذ الآلاف التي تحتاج لغرف رعاية مركزة ، وكذا تجهيز وحدة تصنيع كمامات مع إعداد 50 كابينة تعقيم، إضافة إلى دعم الجامعة بأتوبيسين لنقل الطلاب للتيسير عليهم.