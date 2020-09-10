شوقي: بوسترات توعية وطبيب أو زائرة في كل مدرسة لمجابهة كورونا

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات الجديدة لعودة المدارس في ظل أزمة مجابهة فيروس كورونا.

وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة بمشاركة وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن كل أجهزة الوزارة تعمل في ملف عودة الدراسة، مشددًا على أن كل مدرسة لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار إلى توفير بوسترات توعوية في المدارس والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة لمتابعة الحالة الصحية، لافتًا أن التعاون مع وزارة الصحة لم يبدأ بسبب أزمة فيروس كورونا ولكنه سبق ذلك في حملة 100 مليون صحة والكشف على فيروس سي للطلبة والتغذية والأمراض الخاصة بالتغذية والسمنة والأنيما والنحافة، مؤكدًا أن ذلك "غير لنا خريطة التغذية المدرسة على مستوى الجمهورية".

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وأكد شوقي أن التعليم والصحة يشهدوا نقلة حضارية كبيرة مضيفًا: "نستفيد مما حولنا ومما توصل له العالم بالشكل اللي يساعدنا"، مشيدًا بالأدوات الجديدة للتعليم عن بعد مثل القنوات والبث المكتبات وفصول تفاعلية والمنصات عشان نساعد الطلاب وذلك حرصًا على حصول الطلاب على حقهم في التعليم.

كما قدم شوقي الشكر لمنظمة اليونسيف وعلى الحملات التي يقوموا بها متمنًا أن يمر العام الدراسي دون أي مشاكل.