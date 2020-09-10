الصحة: إصابات كورونا بين الأطفال أقل من 5 سنوات 00.44%

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول نسبة إصابات الأطفال بفيروس كورونا في مصر، في الفئة العمرية لأقل من 5 سنوات بنسبة 44 .00%، ونسبة الأطفال من 5 لـ9 سنوات 53 .00%، ومن 10 سنوات لـ19 عامًا 2.2%، من إجمالي الإصابات في مصر.

"الصحة العالمية" تثمن جهود مصر في الحد من انتشار كورونا

أعلنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، مثمنة جهود مصر على جميع المستويات في مجال الصحة والمتمثلة في وزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية جميع المؤسسات المحلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ضمن منظومة الأمن والعمل الصحي.

وأضافت "القصير" خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمدير الإقليمي لليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، أن هذه الجهود مبنية على الدراسات والبراهين والحفاظ على منظومة الصحة، "هناك نجاحات كثيرة حدثت ولا نذكرها، إن شاء الله نكون يدا بيد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائنا في التنمية جميعا لإنجاح المكون التنموي بمصر".

وأشادت بالقطاع الصحي والعاملين الصحيين الذين أعطوا جهدهم وطاقاتهم على جميع المستويات بما فيهم في مصر، والذين ضحوا لحماية الشعب المصري دون تمييز بين الأعمار والنوع والحياة الاجتماعية، موجهة حديثها للإعلاميين: "لكم الدول الأخلاقي والكبير في توصيل الرسائل الصحية الصحيحة".