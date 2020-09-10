"الصحة العالمية" تثمن جهود مصر في الحد من انتشار كورونا

أعلنت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، مثمنة جهود مصر على جميع المستويات في مجال الصحة والمتمثلة في وزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية جميع المؤسسات المحلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ضمن منظومة الأمن والعمل الصحي.

وأضافت "القصير" خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمدير الإقليمي لليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، أن هذه الجهود مبنية على الدراسات والبراهين والحفاظ على منظومة الصحة، "هناك نجاحات كثيرة حدثت ولا نذكرها، إن شاء الله نكون يدا بيد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائنا في التنمية جميعا لإنجاح المكون التنموي بمصر".

وأشادت بالقطاع الصحي والعاملين الصحيين الذين أعطوا جهدهم وطاقاتهم على جميع المستويات بما فيهم في مصر، والذين ضحوا لحماية الشعب المصري دون تمييز بين الأعمار والنوع والحياة الاجتماعية، موجهة حديثها للإعلاميين: "لكم الدول الأخلاقي والكبير في توصيل الرسائل الصحية الصحيحة".

وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية، والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويشرح المخطط الذي سيعلن عنه في المؤتمر، كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

وعن "الأنشطة الرياضية"؛ فنصحت الخطة، بتخيير المسؤولين بأن تتم الأنشطة الرياضية برياضات دون تلامس، أو بتلامس قليل، وفي حال القيام بأنشطة رياضية متوسطة التلامس، يتم تطبيق صارم لكل إجراءات مكافحة انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي.

وفضلت الخطة الحكومية بعدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.