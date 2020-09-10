عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة شرم الشيخ

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان والتابعة للمعهد، صباح يوم الخميس الموافق 10 /09/2020 هزه ارضيه في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد وعلى بعد 10 كم جنوب مدينه شرم الشيخ و 77 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

وأوضح القاضي، أن الهزة وقعت في العاشرة صباحا و40 دقيقة، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 27.81 شمالا، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمق 14.6 كم.

وأكد القاضي، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر بمدينة الغردقة

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الخميس هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كيلو مترا شرق مدينة الغردقة.

وأوضح "القاضي"، أن وقت حدوث الهزة، في الساعة 3:54 صباحا، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، خط عرض 27.5215°N شمالا، وخط طول E 33.9760° شرقا، وعمق: 13 كيلو مترا.