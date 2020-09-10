عاجل.. وزيرة الصحة: مفيش ضمانات للطلاب من الإصابة بكورونا

ردت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على سؤال لأحد الصحفيين حول الضمانات الموجودة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وقالت زايد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة بمشاركة وزير التربية والتعليم ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة: "مفيش حاجاة اسمها ضمانات بنشتغل على الإجراءات وقدرة الحكومة إنها تاخد قرار صح في وقت صح".

وأشارت إلى أن الحكومة تتخذ قرارات بشكل جماعة وضربت المثل بالقرارات الخاصة بالطيران والسياحة مضيفة: "عندنا لجنة أزمات برئاسة مدبولي والرئيس السيسي بيتابع الملف يوميا وبنحاول ناخد القرار في الوقت الصح".

وتابعت: "كل فرد مسؤول يحافظ على نفسه ومسؤولين عن حمايته ولازم نسبق بخطوة ولما قفلنا المدارس كان وقت صح ومحصلش تفشي".

وأضافت: "الطريقة العلمية اللي شغالين بيها بتدينا مرونة للاستجابة للمتغيرات على الأرض وبنشوف الواقع على الأرض بيقول إيه وبنستجيب للمتغيرات والمرونة في اتخاذ القرار وبنحرص عليها ودي ضمانة لاستمرار العملية التعليمية وإن شاء الله تمر بأمان".