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عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين لانتخاب مجلس النواب 2020

كتب:

خالد عمار
12:29 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2020، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو".

كما يعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

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