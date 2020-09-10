وزير التعليم: نحتاج لأفكار خارج الصندوق لحل مشكلة كثافة الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكثافات في الفصول مشكلة مزمنة في التعليم المصري، "عشان مصر ميبقاش فيها كثافات، المتوسط دلوقتي لو قسمت عدد الطلاب على عدد الفصول يطلع 47، ودة رقم عالي، فيه حتت هنلاقه 25 وفي حتت 80، دي حاجة ورثينها".

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي، "لو عاوزين نحلها هندسيا، محتاجين 260 ألف فصل، بـ130 مليار جنيه، وهو غير موجود فلوسا، ولو تواجد فلوسا هيحتاج 10 سنين عشان نبنيه، وزيادة السكان أسرع من البناء، وبالتالي الكثافة عاوز حل خارج الصندوق، واللي احنا بنعمله دلوقتي في التوزيع والاعتماد على التعليم وجها لوجه مع جزء أونلاين وجزء على التلفزيون وجزء في البيت قد يحل جزء من المشكلة دي عموما".