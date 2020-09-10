وزير التعليم: مفيش طالب هيدفع ضريبة مرضه.. وحقوقه التعليمية محفوظة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة مهتمة هذا العام بقضية "التنمر" وبالتربية النفسية والقيم واحترام الآخر بدءً من الأطفال الصغار، مؤكدًا أن هذه الأمور تدخل ضمن المنهج المصري الجديد، حيث سيكون هناك كتاب كامل عن "القيم واحترام الآخر".

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وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي، أن فسلفة الوزارة حاليًا هي التعاون الكامل، "الحاجات البيروقراطية بتاعت زمان دي أنسوها"، مؤكدًا أن أي طالب يعاني من مشكلة صحية سيتم إيجاد وسيلة لتقييمه وتعويضه عن الوقت، "محدش هيدفع ضريبة أنه مريض بسبب فكر قديم أو بيروقراطي، وكل ده اتغير وحقوقه محفوظة من حيث العملية التعليمية".