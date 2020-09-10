عامل يطعن نجله في سوهاج

طعن عامل ابنه بمطواة ما أسفر إصابة الأخير بجرح طعني بالصدر، وآخر بالساعد الأيمن، بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم القبض على المتهم.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "محمد.م.م" 28 عاما، عامل، مصاباً بجرح طعني بالصدر وآخر بالساعد الأيسر، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال زوجتة المجني عليه "هايدي.أ.ح" 19 عاما، ربة منزل، اتهمت والده "مصطفى.ر.م" 55 عاما، عامل، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات أسرية.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر.