بالصور.. محمد نور يحتفل بنجاح أحدث أغانيه "جاني في ملعبي"

احتفل النجم محمد نور بنجاح أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، وذلك في حفل جمع العديد من أهل الصحافة والإعلام، داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالمهندسين.

وتخلل الحفل تقطيع التورتة، وسط حضور منتجي ألبومه القادم محمد علام ووليد توفيق، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور السيلفي والتذكارية.

وأعلن "نور" خلال الحفل عن تعاقده مع المنتج محمد علام ووليد توفيق شركة "the ministry of happiness"، لإنتاج أحدث ألبوماته القادمة، وأنه تم الانتهاء من ٦ أغانٍ.

وتعقد حاليًا العديد من الجلسات الفنية مع أهم الشعراء والموزعين والملحنين، وذلك للانتهاء من باقي الأغاني وسط حضور العديد من الصحفيين والقنوات الفضائية.