محافظ بيروت يطلب من المواطنين عدم التوجه إلى محيط المرفأ

طلب محافظ مدينة بيروت مروان عبود، من المواطنين عدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، ولعدم إعاقة عمل رجال الإطفاء الذين يكافحون نيران الحريق المندلع في المرفأ، على حد تعبيره، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.

كانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت، على صفحتها عبر "تويتر"، اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وبدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده.