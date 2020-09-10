تجديد حبس قتلة "شهيد الشهامة" بشبرا الخيمة 45 يوما

قرر المستشار محمد السروجي، رئيس محكمة جنح مستأنف قسم أول شبرا الخيمة، تجديد حبس "كريم م" و"أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبو زيد المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الجدعنة" بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمرت نيابة شبرا الخيمة، استعجال تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية، إلى جانب استعجال تحريات مباحث قسم أول شبرا الخيمة حول الواقعة، لسرعة إحالتها للمحاكمة العاجلة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، في القبض على المتهمين بقتل شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة.

وكان محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة"، 27 عامًا لقي مصرعه، على يد عاطلين بسلاح أبيض "مطواة" في شارع 10 بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، بعد مشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر.

استدرج المتهمان المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وطعنه أحدهما بمطواة وفرا هاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.