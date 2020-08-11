تشييع جثمان "شهيد الشهامة": حاول إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ النخيل

شيع المئات من أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان علاء محمد، الموظف بمكتب وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، والذي لقى مصرعه غرقاً أثناء محاولته إنقاذ أحد الشباب من الغرق في شاطئ النخيل بالإسكندرية.

وأكد أحمد الضبع مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إبلاغ المديرية بالوفاة مساء أمس، حيث تمت اتصالات مكثفة لنقل الجثمان إلى المنوفية وإنهاء تصاريح الدفن بتدخل من الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأضاف "الضبع" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن فقيد الشباب كان يتمتع بحسن الخلق وكان محبوبا بين جميع العاملين بالمديرية، موضحا أن الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية شارك في تشييع الجثمان وكذلك كافة العاملين بالمديرية اللذين تلقوا الخبر بصعوبة نتيجة محبة الجميع له.