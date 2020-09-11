زوجة شهيد الشهامة بالهرم: عايزة القصاص من قاتل حرم أب من ولاده

استمعت جهات التحقيق لزوجة المجني عليه "شهيد الشهامة" في الهرم، وقالت إن زوجها "محمد إسماعيل"، 39 عاما، شيف، قُتل غدرًا من قبل جارها برصاصة في الصدر.

وتحدثت الزوجة عن يوم الحادث بقولها إنها تعرضت للضرب من المتهم وأسرته وأغلقت باب شقتها عليها واستغاثت بالنجدة وأبلغت بتعرضها للاعتداء، وقبل وصول الشرطة أطلق المتهم الرصاص على زوجها أمام الجيران.

وتابعت الزوجة: "حسبي الله ونعم الوكيل مش عايزة غير القصاص عشان القاتل حرم أب من ولاده الثلاثة أكبرهم أمير 11 سنة وأصغرهم الطفلة نور عمرها 3 سنوات".

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار أسفر عن مقتله.