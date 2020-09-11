تشريح جثمان شهيد الشهامة في الهرم بعد مقتله برصاصة أمام أسرته

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب محمد إسماعيل المجني عليه بعدما أطلق عليه جاره رصاصة أودت بحياته في الحال أمام أسرته.

ووصف الشاب محمد إسماعيل بـ"شهيد الشهامة" وأنه مات عندما حاول التصدي لمحاولة الاعتداء على زوجته من قبل جيرانه، فأطلق أحدهم رصاصة من سلاح ناري كان بحوزته.

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار أسفر عن مقتله، وقال شهود عيان إن زوجة الضحية استغاثت به بسبب مشاجرة أسرتها مع آخرين، وفور وصول المتهم تعرض لإطلاق نار على يد عاطل.