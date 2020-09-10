علاج 40 ألفا بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي، مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية، قدمت عددًا من الخدمات الطبية بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة.

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لـ923 مواطنا بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، ليصل إجمالي ما جرى تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم منذ بدء المبادرة إلى 40302 مواطن حتى الآن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عامًا فأكثر.

وأضاف أن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن.