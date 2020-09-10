عمرو أديب عن واقعة سيدة القطار: تحية للست المصرية المحترمة

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تجاوز كمسارية قطار المنصورة - القاهرة مع أحد الركاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب "أديب"، قائلًا "تحية للست المصرية المحترمة التي تدخلت لتدفع من جيبها اتنين وعشرين جنيه لتنقذ المجند من تنمر الكمساري به، وقالت له أنا عندي زيك يا بني تلاتة".

وتابع، "دعني أسال معاليك عن الكمامة التي لم تكن ترتديها، وكنت تريد أن يقوم المجند بخلع كمامته.. من حقك تمن التذكرة لكن بدون أن تمسح بالناس الأرض".

ومن جانبه أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، موضحاً أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".

وأوضح أنَّ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطط شاملة لتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وذلك لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، منوهاً إلى أنَّ سكك حديد مصر ستكون عالمية عقب تنفيذ الخطة الشاملة، ولن نسمح بالتجاوزات مرة أخرى.

وقال وزير النقل، إنَّ الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحاً أنَّ مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري، مؤكّداً على تشغيل 3 قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة شهرياً.

يُذكر أنَّ تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق أحد ركاب القطار، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.