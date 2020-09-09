فرصة عمل بالقطاع الخاص لخريجة علوم اشتكت من عدم تعيينها بجامعة المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم في كل القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل كافة المشكلات وتقديم خدمات أفضل.

وأضاف "القاضي" أن المحافظة تستقبل الشكاوى من خلال إدارة خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم تعيين ابنته كمعيدة بكلية العلوم، على الرغم من حصولها على المركز الأولي على القسم مع مرتبة الشرف.

ووجه المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بفحص الشكوى، وتنفيذًا للتعليمات استقبل نائب المحافظ والد الطالبة المتضررة، صباح اليوم، وأكد إزالة أسباب الشكوى والتنسيق لتوفير فرصة عمل لها بالقطاع الخاص تقديرا لتفوقها العلمي وتشجيعًا لها علي الاستمرار في التفوق.