رئيس مدينة المنيا: قطع المرافق عن المباني المخالفة

طالب العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح.

وقال "أبوكريشة" في تصريح صحفي اليوم، إن أي مخالف لم يسدد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته خلال موجة الإزالات وكذلك قطع المرافق عن المباني المخالفة وعدم تركيب أية عدادات كودية للكهرباء، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد رسوم جدية التصالح وتقليل الجهد الكهربائي عن أعمدة الإنارة خارج الحيز العمراني، التي يستخدمها المخالفون ممن تعدوا على الأراضي الزراعية وقاموا بالبناء عليها.

وأضاف أن الدولة جادة في إزالة أية مباني مخالفة لم تتقدم للتصالح وعلى جميع المواطنين التوجه إلى الوحدات المحلية ومن ثم المراكز التكنولوجية بأقصى سرعه لدفع قيمة جدية التصالح، علماً بأن العمل مستمر طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية الجمعة والسبت، و30 سبتمبر الجاري هو أخر موعد لتلقي الطلبات ودفع الجدية.

وفي مركز ملوي، شدد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المدينة، على الإسراع في استكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المباني المخالفة، وكذلك المباني التي لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتي لم تتقدم بطلبات تصالح، مع حصر كافة مخالفات المباني على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.