شعراوي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بجنوب سيناء

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بجنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن اللواء محمود شعراوي أشاد بالجهود التي تقوم بها المحافظة، خلال الفترة الأخيرة من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات لافتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى خلال اللقاء استعراض مشروع تطوير مدينة طور سيناء، من تجميل سور القوات البحرية، وساحة العلم وشارع 306، وميدان إفريقيا، وشارع الكورنيش، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز العام، ورفع كفاءة ورصف شارع البحر، وممشى أهل مصر.

كما جرى استعراض بعض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وآخر مستجدات المشروعات الجارية في مدينة سانت كاترين، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة آثاريًا ودينيًا وسياحيًا، إضافة إلى متابعة مشروعات الإسكان، والبنية التحتية، ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، وعرض بعض المشروعات المتعثرة بالمحافظة، وأهم الاحتياجات اللازمة للانتهاء منها.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن وزير التنمية المحلية حرص على متابعة جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وموقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى المحافظة، وجملة العوائد التي جرى تحصيلها حتى الآن، والتسهيلات التي جرى تقديمها للمواطنين الراغبين في التصالح.

وأكد المحافظ، أن وزير التنمية أكد على اهتمام الرئيس السيسي بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، باعتبارها من أشهر المقاصد السياحية على مستوى العالم، مما يتطلب الحفاظ على مكانتها العالمية وإقامة مشروعات جديدة، ورفع كفاءة المنشآت الحالية بها.

وشدد على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتابع نتائج الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتعامل بكل حزم مع أي تعديات وإزالتها فورا.