تشيع جنازة 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمنيا

شيع مساء أمس الأربعاء أهالي مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، جنازة 3 شباب ضحايا حادث تصادم بين سيارتين وقع على الطريق الزراعي "مصر - أسوان"، بسبب التخطي الخاطئ.

وكان الطريق مصر أسوان الزراعي "الصعيد"، شهد حادث تصادم بين سيارتين نشب حريق بإحداهما بالقرب من مدينة أبوقرقاص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ورجال المرور، أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين، ما أدى إلى اصطدامها بأخرى كانت قادمة من الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بإحداهما.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 شباب، وهم: عبدالرحمن أشرف، 23 سنة طالب، محمد عماد، 19 سنة، عبده سمير، 18 سنة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف، وقررت التصريح بدفن جثث المتوفين وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة مكان الحادث وفحص أسبابه.