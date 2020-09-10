آخرها اعتذار النقل للمجند.. الدولة تنصف أبنائها

يتحمل الضباط والجنود، ما لا يمكن لإنسان أن يتحمله، ويقدمون أرواحهم ودمائهم، حائطًا لصد كل ما يحمل شرًا لمصر والمصريين، وفي الوقت ذاته تقدر الدولة بمؤسساتها ما يقدمونه يوميًا من تضحيات، وظهر ذلك اليوم في مسارعة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير بتقديم اعتذار فوري عن واقعة شهدت تجاوزًا من قبل كمسارية قطار في حق مجند، أمس الأربعاء.

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، موضحًا أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وزير النقل لـ"الوطن": تجاوز كمسارية قطار المنصورة لن يمر مرور الكرام

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".

ووفق مصدر مسؤول، من المقرر أن يعقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعًا مع "كمسرية القطارات"، لمطالبتهم جميعًا بضبط النفس أثناء التعامل مع الركاب، ولتوعيتهم بطريقة التعامل مع الركاب المخالفين، وأنه في حال تجاوز الراكب يتمّ التعامل معه بالقانون، كما سيتمّ تحذيرهم بعدم التجاوز، وأنَّه في حال التجاوز ستكون العقوبة هي الفصل من العمل نهائيًا.

سيدة القطار" تدافع عن شاب أمام كمسري ورئيسه في المنصورة

واقعة قطار المنصورة - القاهرة شهدت موقفًا بطوليًا لسيدة أربعينية، جاء نابعًا من غريزة الأمومة، حيث وقفت أمام كمسري القطار، ودفعت تذكرة قيمتها 22 جنيهًا لأحد الركاب، بعد أن شاهدت مشادة بينه وبين كمسري القطار.

"اقعد يا ابني، أنا عندي 3 صبيان زيك".. قالتها السيدة الأربعينية، وهي تحاول تهدئة الشاب الذي لم يستطع الدفاع عن حقه أمام محصل التذاكر، الذي تطاول في حقه وحاول إنزاله من القطار، لكن الشاب رفض دفعها الأجرة له، وجمع المبلغ من جيوب حقيبته لرده إليها.